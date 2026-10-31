L'INCIDENTE Auto sfonda ringhiera e finisce nel vuoto: a bordo 5 ragazzi

L’incidente si è verificato quando il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha oltrepassato la barriera di protezione

Incidente nella notte a Montemiletto, in provincia di Avellino. Un’auto con a bordo cinque ragazzi tra i 15 e i 16 anni è finita in una scarpata dopo aver sfondato la ringhiera del belvedere di via Torricelle. Tutti i giovani sono stati trasportati all’ospedale Moscati di Avellino. Due sono stati ricoverati in codice rosso, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.Momenti di paura nella notte a Montemiletto, dove un’automobile è precipitata lungo un costone dopo aver sfondato la ringhiera del belvedere in via Torricelle.L’incidente si è verificato quando il veicolo, per cause ancora in corso di accertamento, ha oltrepassato la barriera di protezione ed è finito nella scarpata, compiendo un volo di alcuni metri.A bordo della vettura si trovavano cinque minorenni, tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni.L’intervento dei carabinieri e i soccorsiSul posto sono intervenute due pattuglie della Compagnia dei carabinieri di Mirabella Eclano, allertate da una segnalazione relativa a un’auto finita nella scarpata.I cinque ragazzi sono stati soccorsi e trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Moscati” di Avellino per le cure e gli accertamenti sanitari.Due dei minorenni sono stati trasferiti in codice rosso. Secondo le informazioni disponibili, tuttavia, nessuno dei cinque sarebbe in pericolo di vita.In corso gli accertamenti sulla dinamicaI carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le circostanze che hanno portato l’automobile a sfondare la ringhiera del belvedere e a precipitare lungo il costone.Restano da accertare le cause che hanno determinato la perdita di controllo del veicolo.