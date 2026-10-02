Accoltellata alla nuca, individuato l'aggressore

Dopo essere stata sottoposta alle cure necessarie, la ragazza ha lasciato l'ospedale il giorno successivo

Proseguono a Salerno le indagini sull'aggressione ai danni di una ragazza di 23 anni, ferita con un'arma da taglio alla nuca nella serata del 23 settembre. Gli investigatori della Squadra Mobile avrebbero individuato la persona ritenuta responsabile dell'episodio, ma gli accertamenti sono ancora in corso per arrivare alla sua completa identificazione.La vicenda è avvenuta intorno alle 21.30, quando una segnalazione ha fatto scattare l'intervento della Polizia in Largo San Tommaso d'Aquino. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto il luogo indicato, trovando la giovane ferita.Il ricovero in ospedaleLa 23enne è stata presa in carico dai sanitari del 118 e trasferita in codice rosso al pronto soccorso. Le ferite riportate hanno richiesto anche alcune trasfusioni di sangue.Dopo essere stata sottoposta alle cure necessarie, la ragazza ha lasciato l'ospedale il giorno successivo. Per le lesioni riportate le è stata assegnata una prognosi di 21 giorni.Il racconto della vittimaAgli investigatori la giovane avrebbe riferito di essere stata aggredita poco prima nei pressi del luogo in cui è stata poi soccorsa. Il suo racconto parla di un uomo che non conosceva e che l'avrebbe sorpresa alle spalle.Secondo quanto riferito dalla 23enne, l'aggressore l'avrebbe prima colpita ripetutamente con calci e pugni e successivamente avrebbe utilizzato un coltello, ferendola alla nuca. Non sarebbe emerso, almeno nella prima ricostruzione, un motivo apparente alla base dell'aggressione.Le dichiarazioni della ragazza hanno fornito agli investigatori i primi elementi da cui sviluppare gli accertamenti.Gli accertamenti della Squadra MobileL'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata affidata agli uomini della Squadra Mobile di Salerno. Attraverso gli accertamenti effettuati nelle ore successive, gli investigatori sarebbero riusciti a restringere il campo e a individuare quello che viene ritenuto il presunto autore dell'aggressione.Restano però da completare le attività investigative finalizzate alla sua identificazione e alla ricostruzione precisa di tutti i passaggi della vicenda.Al momento, dunque, l'indagine resta aperta e prosegue sotto il coordinamento della Procura. Il presunto responsabile dovrà essere sottoposto alle successive valutazioni dell'autorità giudiziaria.