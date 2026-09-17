Fiamme in una scuola a Nola, bambini evacuati

Il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza l'edificio e di impedire che il rogo potesse propagarsi

Momenti di paura a Nola, dove un incendio si è sviluppato nella parte posteriore di un istituto scolastico, proprio a ridosso della sede del Distaccamento della Polizia Stradale. Una densa nube di fumo e le fiamme hanno fatto scattare l'allarme mentre all'interno della struttura si trovavano 43 bambini, di età compresa tra uno e cinque anni, nove tra insegnanti e operatori scolastici.Il tempestivo intervento degli agenti ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza l'edificio e di impedire che il rogo potesse propagarsi. L'episodio, avvenuto lunedì, è stato reso noto soltanto oggi.L'evacuazione parte dagli agentiLa situazione è apparsa subito delicata per la presenza dei bambini all'interno dell'istituto. Un poliziotto ha quindi prelevato un estintore dalla sede della Polizia Stradale e ha raggiunto rapidamente l'ingresso della scuola.Una volta entrati nella struttura, gli agenti, affiancati dalle insegnanti, hanno dato il via alle operazioni di evacuazione. La priorità è stata assegnata ai bambini che si trovavano nelle aule al piano terra, considerate maggiormente esposte alla zona interessata dalle fiamme.Alunni, docenti e personale scolastico sono stati accompagnati all'esterno e radunati in un'area sicura, a distanza dal rogo e soprattutto al riparo dalla nube di fumo generata dalla combustione.Dopo aver verificato che i locali più vicini all'incendio fossero stati completamente sgomberati, gli agenti hanno utilizzato l'estintore nel tentativo di contenere le fiamme. Nel frattempo, anche un altro poliziotto della Stradale è intervenuto dalla sede del Distaccamento, impiegando un secondo estintore attraverso la ringhiera che separava i due edifici.Il rischio per la caldaia e gli impiantiL'intervento si è rivelato particolarmente importante anche per la posizione in cui era divampato l'incendio. Le fiamme si trovavano infatti nelle immediate vicinanze di una caldaia alimentata a gas, di un quadro elettrico e del motore esterno dell'impianto di climatizzazione.Un'eventuale propagazione del rogo verso quegli impianti avrebbe potuto aggravare sensibilmente la situazione e creare ulteriori rischi sia per le persone presenti sia per la struttura scolastica.L'azione degli agenti ha permesso di contenere l'incendio prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco, ai quali era stato comunque richiesto l'intervento. Successivamente, il personale della Polizia Stradale giunto sul posto ha provveduto alle operazioni di bonifica, alle verifiche e alla messa in sicurezza dell'area.Nessun ferito tra bambini e personaleNonostante i momenti di forte apprensione, nessuno dei 43 bambini né gli insegnanti e gli operatori scolastici hanno riportato conseguenze fisiche. Nessuno, inoltre, ha manifestato sintomi riconducibili all'inalazione dei fumi.I primi accertamenti hanno permesso di ricostruire anche la probabile origine materiale dell'incendio: le fiamme hanno interessato un telo in materiale plastico sistemato sopra una panchina in ferro, oltre ad alcuni sgabelli in plastica e legno presenti nella stessa area.Il rapido intervento della Polizia di Stato ha quindi consentito prima di tutto di portare all'esterno tutti gli occupanti della scuola e, subito dopo, di circoscrivere il rogo. Un'azione che ha evitato che le fiamme raggiungessero gli impianti presenti nelle vicinanze e, soprattutto, i locali dell'istituto.