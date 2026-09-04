Beve solvente, bimbo di 2 anni in elisoccorso al Santobono

Al momento viene mantenuto il massimo riserbo sul quadro clinico del bambino

Paura a Polla per un bambino di appena due anni, rimasto coinvolto in un incidente domestico dopo aver ingerito del solvente utilizzato per la pittura.Il piccolo, di origini africane e residente nel comune del Vallo di Diano, è stato accompagnato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale di Polla. Qui è stato preso in carico dai sanitari e sottoposto alla valutazione dell’équipe pediatrica.La presenza di una sostanza potenzialmente tossica ha richiesto particolare attenzione e ulteriori approfondimenti clinici.Il trasferimento in elisoccorsoDopo le prime cure e gli accertamenti effettuati nella struttura valdianese, è stato disposto il trasferimento in un centro pediatrico specializzato.L’elisoccorso è atterrato intorno alle 20 sul prato del campo sportivo di Polla. Da lì il bambino è stato trasferito al Santobono di Napoli, dove ha proseguito il percorso di assistenza.La scelta di trasferirlo nel capoluogo campano è legata alla necessità di garantire al piccolo un monitoraggio specialistico, considerata la natura della sostanza ingerita e la sua giovanissima età.Massimo riserbo sulle condizioniAl momento viene mantenuto il massimo riserbo sul quadro clinico del bambino.Le sue condizioni sono sotto stretta osservazione da parte dei medici del Santobono, che stanno valutando gli effetti provocati dall’ingestione del liquido.Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni e sarà l’evoluzione clinica a stabilire il prosieguo delle cure.Accertamenti sulla dinamicaL’episodio ha fatto scattare l’allarme e l’immediato intervento sanitario. Resta da ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e come il bambino sia entrato in contatto con il solvente.Intanto, l’attenzione resta concentrata sulle prossime ore e sull’evoluzione delle condizioni del piccolo, affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale pediatrico napoletano.