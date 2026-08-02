Scontro con la moto sulla Statale, muore 37enne

Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso

Si chiamava Gianluigi Maltese la vittima del grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 18 Cilentana, nel tratto compreso tra gli svincoli di Centola e Poderia, in provincia di Salerno. Il 37enne, originario di Salerno e residente nella frazione di Foria di Centola, ha perso la vita dopo il violento impatto tra la moto che stava guidando e una Fiat 500L.



Nell'automobile viaggiavano un uomo e i suoi due figli piccoli. Tutti e tre sono rimasti feriti ma, secondo le prime informazioni, le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione. Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell'incidente sono stati trasferiti in ospedale per ulteriori accertamenti.



La dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle forze dell'ordine. Gli investigatori stanno cercando di accertare se l'impatto sia stato causato da una manovra di sorpasso o dalla perdita di controllo di uno dei due mezzi.



Per il motociclista le conseguenze sono state drammatiche. A seguito dell'urto, Gianluigi Maltese è stato sbalzato dalla sella ed è finito violentemente contro la parete della galleria, per poi ricadere sull'asfalto. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e ai rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dello schianto.



Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la rimozione dei veicoli incidentati, il tratto della statale 18 interessato dall'incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.



Le indagini proseguono per stabilire le responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto lungo una delle arterie più trafficate del Cilento, già teatro negli anni di numerosi incidenti, anche mortali.