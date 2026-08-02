Scafati, paziente obeso calato in ambulanza dal balcone

gli operatori sanitari hanno richiesto il supporto dei vigili del fuoco

Intervento particolarmente complesso nella serata di venerdì a Scafati, dove un uomo è stato colto da una grave reazione allergica mentre si trovava nella propria abitazione. Le sue condizioni hanno richiesto un immediato intervento dei sanitari del 118, ma le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente difficili a causa della corporatura del paziente.L'uomo, un paziente bariatrico del peso di circa 200 chili, si trovava al secondo piano di una palazzina in via Ugo Foscolo. Dopo essere stato raggiunto dai soccorritori dell'equipaggio del 118 dell'associazione Santa Luisa Scafati 1, è emerso che il trasferimento verso l'ambulanza non era possibile con le normali procedure: la barella, infatti, non riusciva a passare attraverso la porta dell'appartamento.Di fronte alla criticità della situazione, gli operatori sanitari hanno richiesto il supporto dei vigili del fuoco del distaccamento di Salerno, specializzati negli interventi di soccorso più complessi e dotati di mezzi specifici per questo tipo di emergenze.Sul posto è stata organizzata una delicata operazione che ha coinvolto complessivamente almeno quindici persone tra personale sanitario e vigili del fuoco. Dopo aver predisposto tutte le misure di sicurezza, i soccorritori hanno utilizzato un'autoscala per calare il paziente dal secondo piano fino alla strada.Una volta completato il recupero, l'uomo è stato affidato a un'ambulanza bariatrica dell'associazione Santa Luisa Soccorso, appositamente attrezzata per il trasporto di pazienti con esigenze particolari.Il paziente è stato quindi trasferito in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale di Nocera Inferiore, dove è stato preso in carico dai medici per ricevere le cure necessarie.L'intervento si è concluso con successo grazie alla collaborazione tra il personale del 118 e i vigili del fuoco, che hanno operato in sinergia per garantire un soccorso rapido e sicuro nonostante le difficoltà logistiche.