Rubano orecchini da auto in sosta, presa coppia

Durante i controlli, i carabinieri hanno seguito i due sospettati e li hanno fermati poco dopo che, secondo la ricostruzione degli investigatori

Sono stati sorpresi subito dopo un furto ai danni di un'autovettura parcheggiata in una zona centrale di Marino, nei Castelli Romani. A finire in manette sono stati un uomo di 44 anni e una donna di 42 anni, entrambi con precedenti di polizia e originari di Napoli, ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, al termine di un'attività di controllo avviata dopo alcune segnalazioni arrivate dai residenti della zona. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno avviato un servizio mirato per individuare eventuali responsabili dei furti segnalati sulle auto in sosta.



Durante i controlli, i carabinieri hanno seguito i due sospettati e li hanno fermati poco dopo che, secondo la ricostruzione degli investigatori, si sarebbero introdotti all'interno di una vettura parcheggiata in un'area centrale del comune di Marino.



Nel corso della perquisizione è stato trovato nella disponibilità della coppia un orecchino in oro. L'oggetto è stato successivamente riconosciuto dalla proprietaria dell'automobile come proprio e restituito alla donna.



I due arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per le procedure previste. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.