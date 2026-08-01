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Rubano orecchini da auto in sosta, presa coppia

Durante i controlli, i carabinieri hanno seguito i due sospettati e li hanno fermati poco dopo che, secondo la ricostruzione degli investigatori

A cura di Redazione
01 agosto 2026 20:00
Rubano orecchini da auto in sosta, presa coppia -
Vesuviano e oltre
Cronaca
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Sono stati sorpresi subito dopo un furto ai danni di un'autovettura parcheggiata in una zona centrale di Marino, nei Castelli Romani. A finire in manette sono stati un uomo di 44 anni e una donna di 42 anni, entrambi con precedenti di polizia e originari di Napoli, ritenuti gravemente indiziati di furto aggravato in concorso. L'intervento è stato effettuato dai carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo, al termine di un'attività di controllo avviata dopo alcune segnalazioni arrivate dai residenti della zona. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno avviato un servizio mirato per individuare eventuali responsabili dei furti segnalati sulle auto in sosta.

Durante i controlli, i carabinieri hanno seguito i due sospettati e li hanno fermati poco dopo che, secondo la ricostruzione degli investigatori, si sarebbero introdotti all'interno di una vettura parcheggiata in un'area centrale del comune di Marino.

Nel corso della perquisizione è stato trovato nella disponibilità della coppia un orecchino in oro. L'oggetto è stato successivamente riconosciuto dalla proprietaria dell'automobile come proprio e restituito alla donna.

I due arrestati sono stati messi a disposizione dell'autorità giudiziaria per le procedure previste. Le indagini proseguono per verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti nella zona.

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