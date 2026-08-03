Ferito alla testa a Torre, rischia la vita

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e accertare l'origine delle lesioni

Sono ore di apprensione a Torre del Greco, dove un uomo di 50 anni è stato trovato questa mattina gravemente ferito alla testa. Quando i carabinieri sono intervenuti sul posto, il 50enne era privo di coscienza e le sue condizioni sono apparse subito molto critiche. Dopo i primi soccorsi, l'uomo è stato trasferito d'urgenza all'Ospedale del Mare di Napoli, dove è stato affidato alle cure dei medici. È ricoverato in prognosi riservata e dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per il grave trauma cranico riportato.



Resta ancora da chiarire cosa sia accaduto. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'episodio e accertare l'origine delle lesioni. Al momento non vengono escluse ipotesi e gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a fare piena luce sulla vicenda.