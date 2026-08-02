Colpisce medico in ospedale, preso dalle forze dell'ordine

Nei suoi confronti è stata contestata l'ipotesi di reato di lesioni personali ai danni di un operatore sanitario

Un medico in servizio all'ospedale Moscati di Avellino è stato aggredito all'interno della struttura sanitaria. L'episodio ha richiesto l'intervento degli agenti della Squadra Volanti della Questura, chiamati dal personale di Polizia presente nel presidio ospedaliero. Secondo quanto ricostruito, l'aggressione sarebbe avvenuta ai danni di un professionista sanitario in servizio presso il nosocomio avellinese, che ha riportato lesioni successivamente giudicate guaribili in dieci giorni.



Dopo la segnalazione, i poliziotti sono intervenuti rapidamente all'interno dell'ospedale e hanno individuato il presunto responsabile dell'episodio. L'uomo è stato accompagnato negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso.



Il soggetto, un 66enne, è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria dopo il confronto con il pubblico ministero di turno. Nei suoi confronti è stata contestata l'ipotesi di reato di lesioni personali ai danni di un operatore sanitario nell'esercizio della propria professione.



L'episodio riaccende l'attenzione sul tema delle aggressioni al personale medico e sanitario, sempre più spesso chiamato a operare in contesti difficili e sotto pressione all'interno delle strutture ospedaliere.