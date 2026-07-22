Incidente domestico, muore la sorella di Montella

Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi

Grave lutto per Vincenzo Montella, ex attaccante e attuale commissario tecnico della Nazionale turca. È morta la sorella Caterina Montella, deceduta in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente domestico. La notizia è stata resa nota dalla Federazione calcistica turca (TFF), che ha espresso il proprio cordoglio con un comunicato ufficiale, manifestando vicinanza all'allenatore e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Secondo quanto comunicato, Caterina Montella era stata ricoverata dopo l'incidente avvenuto nella sua abitazione. Nonostante gli sforzi del personale sanitario, le sue condizioni si sono rivelate troppo gravi e la donna è deceduta nelle scorse ore.La Federazione turca ha inoltre reso noto che i funerali saranno celebrati presso la Chiesa di San Nicola, a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, alle 16.30.Nel messaggio diffuso dalla TFF si legge: «La Federazione calcistica turca apprende con profonda tristezza della scomparsa di Caterina Montella, sorella del nostro commissario tecnico della Nazionale, Vincenzo Montella. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze innanzitutto al nostro CT, così come a tutta la sua famiglia e ai suoi cari».Numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio stanno raggiungendo in queste ore Vincenzo Montella da parte del mondo del calcio, di colleghi, tifosi e appassionati, che si sono stretti attorno all'ex calciatore in un momento di grande dolore personale.