Forzano l'ingresso dell'ufficio postale a Terzigno: arrivano i carabinieri

i carabinieri hanno sequestrato gli attrezzi presumibilmente utilizzati per il tentativo di effrazione

Tentato colpo nella notte ai danni di un ufficio postale a Terzigno, dove l'intervento dei carabinieri ha messo in fuga i malviventi prima che riuscissero a entrare nei locali. L'episodio si è verificato intorno all'1.10 in corso Alessandro Volta. A far scattare l'allarme è stata una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112, che ha consentito ai militari della stazione di Boscoreale di raggiungere rapidamente il luogo indicato.



Secondo una prima ricostruzione, alcuni ignoti stavano tentando di forzare la porta d'ingresso sul retro dell'ufficio postale. Per motivi ancora in fase di accertamento, i ladri hanno però interrotto l'azione e si sono allontanati prima dell'arrivo delle pattuglie, facendo perdere le proprie tracce.



Nel corso del sopralluogo, i carabinieri hanno sequestrato gli attrezzi presumibilmente utilizzati per il tentativo di effrazione, tra cui un giravite e un piede di porco.



Sono in corso le indagini per identificare gli autori del tentato furto. Gli investigatori stanno acquisendo eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona e raccogliendo ogni elemento utile a ricostruire la dinamica dell'accaduto.