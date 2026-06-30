Sequestrato complesso abusivo con 162 case

Sotto la lente della magistratura sono finite anche le autorizzazioni edilizie rilasciate dagli uffici comunali

Un maxi sequestro da circa 30 milioni di euro è stato eseguito a Teverola, nel Casertano, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli Nord su una presunta lottizzazione abusiva. Il provvedimento ha interessato complessivamente 162 immobili, tra edifici già ultimati e fabbricati ancora in fase di realizzazione, tutti situati in località "Madama Vincenza". L'operazione è stata eseguita dai carabinieri su disposizione dell'autorità giudiziaria, che contesta una presunta trasformazione urbanistica dell'area ritenuta non conforme alla normativa vigente. Secondo gli investigatori, il terreno sarebbe stato interessato da una lottizzazione abusiva sia sotto il profilo edilizio sia sotto quello negoziale.



In base agli accertamenti, l'intera area apparteneva inizialmente a un unico proprietario e sarebbe stata successivamente frazionata in diverse particelle, poi cedute a terzi per consentire la costruzione del complesso residenziale. Gli inquirenti ritengono che il terreno sia stato suddiviso in otto distinti lotti, corredati da opere di urbanizzazione come strade, rete fognaria, impianto idrico e illuminazione pubblica, modificando in maniera permanente l'assetto del territorio.



L'indagine, coordinata dalla Procura di Napoli Nord guidata dal procuratore Domenico Airoma, coinvolge una quindicina di persone. Nel registro degli indagati figurano professionisti, dirigenti e tecnici del Comune di Teverola, il proprietario originario dei terreni e i rappresentanti legali delle società impegnate nella costruzione degli immobili.



Sotto la lente della magistratura sono finite anche le autorizzazioni edilizie rilasciate dagli uffici comunali. Secondo l'ipotesi accusatoria, i titoli abilitativi sarebbero stati emessi in violazione della normativa urbanistica e rappresenterebbero uno degli elementi centrali dell'inchiesta, che prosegue per accertare eventuali responsabilità a carico delle persone coinvolte.