"Mia madre è morta", l'altra figlia: "No, è viva". Caos sulla nonna del web

l'89enne napoletana diventata famosa sul web grazie ai video pubblicati insieme alla nipote

Ore di grande confusione e apprensione sui social per Nonna Margherita, l'89enne napoletana diventata famosa sul web grazie ai video pubblicati insieme alla nipote e seguita da centinaia di migliaia di persone. Una notizia che ne annunciava la morte si è diffusa rapidamente in rete, generando dolore e messaggi di cordoglio, ma si è poi rivelata completamente falsa. Tutto è iniziato con la comparsa di un post sui social che lasciava intendere il decesso dell'anziana. Il messaggio, condiviso da un profilo associato a un membro della famiglia, ha immediatamente fatto il giro del web, spingendo migliaia di utenti a esprimere vicinanza ai parenti e a ricordare con affetto la popolare nonna napoletana.

Nel corso della giornata, però, è arrivata una clamorosa smentita. Durante una diretta trasmessa online, una delle figlie di Margherita ha chiarito che la donna è viva e che le notizie circolate nelle ore precedenti non corrispondevano alla realtà. La conferma è stata ribadita anche da altri familiari, che hanno raccontato di essere riusciti a contattarla telefonicamente, accertandosi personalmente delle sue condizioni.

La falsa comunicazione ha provocato momenti di forte tensione all'interno della famiglia. Alcuni parenti, convinti che la notizia fosse vera, hanno vissuto ore drammatiche prima di scoprire che si trattava di un errore. Secondo quanto emerso, una familiare avrebbe persino accusato un malore per lo shock provocato dall'annuncio della presunta scomparsa.

La vicenda ha suscitato numerose polemiche anche per le modalità con cui la notizia è stata diffusa. Diversi osservatori hanno sottolineato come informazioni così delicate debbano essere sempre verificate con attenzione prima di essere rese pubbliche, soprattutto quando riguardano persone molto conosciute e seguite sui social network.

Nonna Margherita è diventata negli anni un fenomeno del web grazie ai contenuti condivisi con la nipote Mariagrazia Imperatrice. I loro video, spesso caratterizzati da momenti di ironia e quotidianità, hanno conquistato un vasto pubblico sia su Facebook che su Instagram, trasformando l'anziana in uno dei volti più amati del panorama social napoletano.

Dopo ore di incertezza e preoccupazione, la situazione si è quindi chiarita nel migliore dei modi. La donna è viva e sta bene, mentre la notizia della sua morte si è rivelata priva di fondamento. Una vicenda che ha lasciato sgomenti familiari e follower, ma che si è conclusa con un generale senso di sollievo.