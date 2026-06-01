Medico del 118 va negli spogliatoi ma i colleghi si svegliano, poi gli rompono l'armadietto

Un episodio che, qualora fosse collegato ai fatti della notte precedente, assumerebbe i contorni di una vera e propria ritorsione

Un grave episodio di tensione si sarebbe verificato nelle scorse ore all'interno dell'ospedale San Paolo di Napoli, dove un medico del servizio di emergenza 118 sarebbe stato prima insultato da alcuni colleghi e successivamente vittima di un inquietante atto vandalico.

A denunciare l'accaduto è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che ha raccolto la testimonianza del professionista coinvolto. Una vicenda che solleva interrogativi sul clima lavorativo all'interno della struttura sanitaria e sul rispetto reciproco tra operatori impegnati quotidianamente nell'assistenza ai pazienti.

Secondo la ricostruzione fornita, durante il turno notturno il medico si sarebbe recato nei locali situati al piano seminterrato dell'ospedale, dove sono presenti gli spogliatoi del personale, per recuperare alcuni effetti personali custoditi nel proprio armadietto. Per accedere in sicurezza all'area avrebbe acceso l'illuminazione del locale.

Un gesto del tutto ordinario che avrebbe però provocato la reazione di alcuni operatori presenti nella stanza e impegnati nel riposo durante una pausa dal servizio. Il professionista sarebbe stato apostrofato con toni particolarmente aggressivi e bersaglio di pesanti offese verbali. Per evitare ulteriori tensioni, il medico avrebbe deciso di non rispondere alle provocazioni, spegnendo immediatamente la luce e lasciando il locale.

La vicenda sembrava essersi conclusa lì, ma la mattina seguente il personale del 118 si è trovato davanti a una scoperta ancora più preoccupante. Diversi armadietti utilizzati dagli operatori del servizio di emergenza risultavano infatti forzati, danneggiati e in alcuni casi completamente divelti.

Un episodio che, qualora fosse collegato ai fatti della notte precedente, assumerebbe i contorni di una vera e propria ritorsione, con danni arrecati a beni destinati all'attività lavorativa all'interno di una struttura pubblica.

L'accaduto ha suscitato forte indignazione tra gli operatori sanitari, soprattutto perché avvenuto in un ambiente che dovrebbe essere fondato sulla collaborazione, sul rispetto reciproco e sul sostegno tra professionisti chiamati a gestire quotidianamente situazioni di emergenza e forte stress.

Ora si chiede che venga fatta piena luce sull'episodio. Attraverso i sistemi di videosorveglianza, i registri delle presenze e gli accertamenti interni, sarà possibile ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.

La speranza è che il caso venga approfondito rapidamente e che episodi simili non si ripetano più, restituendo serenità a chi opera ogni giorno in prima linea per garantire assistenza e cure ai cittadini.