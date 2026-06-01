Lo annuncia sui social, poi va a riempire di botte la nonna

La vicenda, secondo quanto ricostruito, affonda le sue radici in una situazione familiare già segnalata alle autorità

A Pozzuoli, in provincia di Napoli, i Carabinieri della Stazione locale, insieme ai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia flegrea, hanno arrestato un uomo di 28 anni del posto con l’accusa di aver aggredito la nonna convivente, una donna di 73 anni. La vicenda, secondo quanto ricostruito, affonda le sue radici in una situazione familiare già segnalata alle autorità. Lo scorso 24 maggio, infatti, la vittima aveva presentato una prima denuncia, riferendo comportamenti violenti da parte del nipote, spesso legati all’abuso di alcol e a condotte aggressive che avevano reso la convivenza sempre più difficile e pericolosa.

Nonostante l’attivazione delle procedure previste dal cosiddetto “codice rosso”, nelle ore successive si sarebbe verificato un nuovo episodio di violenza. Durante la notte, i Carabinieri sono stati allertati dalla madre del 28enne, che si è rivolta ai militari in stato di forte agitazione, chiedendo un intervento immediato per un’ulteriore aggressione ai danni dell’anziana.

Le pattuglie si sono quindi recate rapidamente presso l’abitazione indicata, dove hanno trovato la donna a terra, in condizioni che hanno reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118. L’anziana è stata soccorsa e assistita sul posto.

Il 28enne è stato immediatamente bloccato e arrestato dai militari operanti. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, l’uomo avrebbe anche manifestato intenzioni violente nelle ore precedenti, attraverso contenuti pubblicati sui social network, elemento che è ora al vaglio degli investigatori.

L’intervento si è concluso con l’arresto del giovane e il trasferimento presso le strutture competenti, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e il contesto in cui si sono verificati gli episodi di violenza domestica.

La donna è stata affidata alle cure dei sanitari e la sua posizione è costantemente monitorata, mentre le autorità stanno valutando ulteriori misure a tutela della vittima.