Lite per un parcheggio, automobilista va via e investe i passanti

Le urla dei feriti e dei testimoni hanno attirato l'attenzione dei residenti della zona

Momenti di autentico terrore si sono vissuti a Eboli, dove una banale discussione nata per questioni legate a un parcheggio si è trasformata in pochi istanti in un grave episodio di violenza che ha sconvolto residenti e passanti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato a seguito di un acceso diverbio tra alcune persone e un automobilista per l'occupazione di un posto auto. La tensione sarebbe rapidamente aumentata fino a degenerare in una situazione fuori controllo.

Nel corso della lite, l'uomo alla guida del veicolo avrebbe improvvisamente accelerato, dirigendosi verso il gruppo di persone che si trovava in strada. L'auto avrebbe così travolto diversi presenti, provocando scene di panico e disperazione tra quanti hanno assistito all'accaduto.

Le urla dei feriti e dei testimoni hanno attirato l'attenzione dei residenti della zona, mentre numerose chiamate sono giunte alle centrali operative dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure ai feriti prima di procedere al loro trasferimento in ospedale.

Il bilancio provvisorio parla di almeno tre persone rimaste gravemente ferite. Tra queste vi sarebbe anche un minore, le cui condizioni sono state immediatamente valutate dai sanitari. Tutti i feriti sono stati affidati alle cure del personale medico per gli accertamenti e i trattamenti necessari.

Contestualmente sono intervenute le forze dell'ordine, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e ad avviare gli accertamenti investigativi. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze, acquisendo eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona e verificando ogni elemento utile a ricostruire con esattezza la sequenza degli eventi.

Particolare attenzione sarà rivolta a chiarire la natura dell'investimento e a stabilire se il gesto sia stato effettivamente volontario o se vi siano ulteriori circostanze da approfondire. Le responsabilità dell'automobilista sono ora al vaglio degli investigatori, che nelle prossime ore potrebbero assumere provvedimenti sulla base degli elementi raccolti.

L'episodio ha profondamente scosso la comunità locale, dove in molti faticano a credere che una controversia nata per un semplice posto auto possa essersi trasformata in un fatto tanto grave. Le indagini proseguono per definire con precisione il quadro dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità penali.