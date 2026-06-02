Incidente in Costiera, muore una cuoca

Gravi anche le condizioni del giovane che si trovava alla guida dello scooter

Una notte segnata da sangue e dolore sulle strade di Sorrento, dove un grave incidente stradale ha provocato la morte di una donna e il ferimento di un giovane. Il drammatico sinistro si è verificato intorno all’una di notte in via degli Aranci, una delle arterie principali della città. Secondo una prima ricostruzione, un’automobile guidata da un ragazzo si sarebbe scontrata, per cause ancora in corso di accertamento, con uno scooter su cui viaggiavano due persone: un giovane alla guida e una donna di 65 anni come passeggera. La vittima, secondo quanto emerso, aveva da poco terminato il proprio turno di lavoro come cuoca in un locale della zona.

L’impatto tra i due mezzi è stato particolarmente violento e non ha lasciato scampo alla donna, identificata con le iniziali M.R.F., che è deceduta sul colpo. Nonostante il tempestivo arrivo dei sanitari del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile, e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Gravi anche le condizioni del giovane che si trovava alla guida dello scooter. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Secondo le prime informazioni, non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sorrento, coordinati dal capitano Mario Gioia, che hanno effettuato i rilievi tecnici necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze di eventuali presenti e analizzando ogni elemento utile a chiarire le responsabilità.

Fondamentale potrebbe rivelarsi anche l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo via degli Aranci e nelle aree limitrofe, che potrebbero aiutare a definire con maggiore chiarezza le fasi dell’impatto.

La comunità di Sorrento è profondamente scossa per l’accaduto, che ha trasformato una notte qualunque in una tragedia che lascia un segno doloroso tra i residenti e riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne.