Divieti e chiusura anticipata

Particolare attenzione viene riservata anche al consumo delle bevande negli spazi pubblici

Nuova stretta sulla movida a Torre del Greco. Dopo i gravi episodi di violenza verificatisi nel centro cittadino, culminati con il ferimento di un uomo di 39 anni durante una rissa scoppiata nella notte tra venerdì e sabato in via Vittorio Veneto, l'amministrazione comunale ha deciso di adottare misure più restrittive per garantire sicurezza e ordine pubblico. Il sindaco Luigi Mennella, insieme al comandante della Polizia Municipale Gennaro Russo, ha firmato un'ordinanza che introduce nuove limitazioni per le attività commerciali e gli esercizi pubblici del territorio. Il provvedimento sarà in vigore per quattro mesi, dal 1° giugno fino al 1° ottobre, e punta a contenere fenomeni di degrado urbano, abuso di alcol e comportamenti che possano mettere a rischio la sicurezza dei cittadini.

Tra le disposizioni principali figura il divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in contenitori di vetro o lattina nella fascia oraria compresa tra le 23 e le 6 del mattino successivo. La stessa limitazione riguarda anche le bevande analcoliche vendute in bottiglie di vetro. Sono escluse dal provvedimento farmacie e parafarmacie.

L'ordinanza vieta inoltre la somministrazione e la vendita per asporto di alcolici, superalcolici e bevande analcoliche in contenitori di vetro o lattina nelle stesse fasce orarie. Restano escluse da questa specifica restrizione le attività di ristorazione e gli esercizi assimilabili, che potranno continuare a svolgere il servizio ai clienti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Particolare attenzione viene riservata anche al consumo delle bevande negli spazi pubblici. Dalle 23 alle 6 sarà infatti vietato consumare alcolici e superalcolici in bottiglie, bicchieri di vetro o lattine su strade, piazze e aree pubbliche, così come nelle aree private aperte al pubblico. Il divieto si estende anche alle bevande analcoliche servite in contenitori di vetro.

L'amministrazione comunale ha introdotto inoltre nuove regole sugli orari di apertura delle attività. Gli esercizi pubblici dovranno chiudere entro le 00:30 dalla domenica al giovedì, mentre il venerdì e il sabato potranno restare aperti fino all'1:30. La riapertura sarà consentita a partire dalle ore 6 del mattino. È prevista una tolleranza di trenta minuti dopo l'orario di chiusura esclusivamente per consentire al personale di completare le operazioni di riordino e pulizia dei locali.