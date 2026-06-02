De Luca vara subito le ordinanze contro le babygang

Tra le novità più significative annunciate nei primi giorni di mandato vi è anche la creazione di un nuovo reparto specializzato all'interno della Polizia Municipale

Neanche il tempo di completare formalmente l'insediamento alla guida del Comune di Salerno che il neo sindaco Vincenzo De Luca ha già delineato la squadra di governo cittadina e fissato una serie di interventi destinati a incidere immediatamente sulla gestione amministrativa e sulla vivibilità urbana. La nuova giunta comunale è stata presentata nelle ore successive alla proclamazione e vede la nomina di otto assessori ai quali sono state affidate le principali deleghe strategiche dell'amministrazione. Giovanni Savastano assume il ruolo di vicesindaco con competenze in materia di Sport e Politiche giovanili, mentre Paola De Roberto guiderà il settore delle Politiche sociali. A Paki Memoli sono state assegnate le deleghe alla Medicina territoriale e alla prevenzione sanitaria, mentre Gaetana Falcone si occuperà della Pubblica istruzione.

La Mobilità sarà affidata a Rocco Galdi, l'Urbanistica a Dario Loffredo, il Turismo ad Alessandro Ferrara e l'Ambiente a Massimiliano Natella. Il primo cittadino ha invece deciso di mantenere direttamente sotto la propria responsabilità il Bilancio e tutte le deleghe non ancora assegnate, tra cui Cultura, Personale e rapporti con l'Università.

Accanto alla definizione della squadra di governo, il sindaco ha già indicato alcune priorità amministrative che dovranno essere tradotte rapidamente in atti concreti. Tra i primi provvedimenti annunciati figura una stretta sull'utilizzo di fuochi d'artificio non autorizzati. Le nuove disposizioni prevedono sanzioni particolarmente severe: fino a 2.000 euro per i privati cittadini e fino a 5.000 euro per le attività commerciali, con la possibile sospensione dell'esercizio in caso di violazioni.

Particolare attenzione sarà riservata anche all'efficienza della macchina comunale. L'obiettivo dichiarato è quello di ridurre drasticamente i tempi burocratici e garantire maggiore rapidità nelle risposte ai cittadini. Secondo l'indirizzo indicato dal sindaco, nessuna pratica amministrativa dovrà superare il termine di trenta giorni, salvo i casi disciplinati da specifiche normative nazionali. Eventuali ritardi dovranno essere motivati formalmente e, in assenza di giustificazioni adeguate, potranno comportare conseguenze disciplinari per dirigenti e funzionari responsabili.

Tra le novità più significative annunciate nei primi giorni di mandato vi è anche la creazione di un nuovo reparto specializzato all'interno della Polizia Municipale. La struttura, che dovrebbe diventare operativa entro dieci giorni, sarà dedicata al contrasto di fenomeni considerati particolarmente critici per il decoro urbano e la sicurezza cittadina.

Il nuovo reparto si occuperà in particolare della lotta al parcheggio abusivo, del contrasto al commercio irregolare nel centro storico e del monitoraggio delle aree antistanti gli istituti scolastici, con particolare attenzione alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto illegale di armi da taglio. Per rafforzare l'efficacia delle azioni previste, è già stato annunciato un tavolo di coordinamento con le forze dell'ordine presenti sul territorio.

Anche il tema della vivibilità urbana figura tra le priorità del nuovo esecutivo comunale. Tra le misure annunciate compare il divieto di diffusione musicale all'esterno dei locali pubblici, con controlli mirati sul rispetto dei limiti acustici previsti dalla normativa vigente. L'obiettivo dichiarato è quello di conciliare le esigenze delle attività economiche con il diritto dei residenti alla tranquillità e al riposo.

Ulteriori restrizioni riguarderanno inoltre la preparazione e la vendita di alimenti su strade e viali cittadini, pratica che l'amministrazione intende regolamentare in maniera più rigorosa. Nelle prossime settimane è previsto un confronto con le associazioni di categoria e le organizzazioni del commercio per definire le nuove regole operative e condividere le modalità di applicazione delle misure.