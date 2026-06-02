Barca incastrata tra due palazzi

Alla fine l’imbarcazione è stata liberata, ma non senza conseguenze

Una scena insolita e per certi versi surreale ha attirato l’attenzione dei residenti di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Una grossa imbarcazione trasportata su un mezzo eccezionale è infatti rimasta bloccata all’interno di un vicolo troppo stretto per consentirne il passaggio, finendo letteralmente incastrata tra due edifici.

L’episodio si è verificato nei pressi di vicoletto Municipio, dove il camion che trasportava la barca stava cercando di raggiungere la vicina spiaggia di Boccaperti. Secondo quanto ricostruito, l’autista avrebbe seguito il percorso indicato dal navigatore, transitando attraverso piazza Pacelli e imboccando una strada che, almeno sulla carta, conduce verso il mare.

Il camion passa, la barca resta bloccata

Se la motrice è riuscita a superare il tratto senza particolari problemi, lo stesso non è accaduto all’imbarcazione. Le dimensioni della barca, infatti, si sono rivelate incompatibili con la larghezza del vicolo. Nel tentativo di proseguire, lo scafo è rimasto incastrato tra le facciate degli edifici, causando una situazione di stallo che ha attirato numerosi curiosi.

Per diverse ore il trasporto è rimasto fermo, mentre operatori e conducenti cercavano una soluzione per liberare il mezzo senza provocare ulteriori danni. Le manovre si sono rivelate particolarmente complesse e hanno richiesto numerosi tentativi prima di riuscire a riportare la situazione sotto controllo.

Danni allo scafo durante le operazioni

Alla fine l’imbarcazione è stata liberata, ma non senza conseguenze. Durante le difficili operazioni di disincastro, lo scafo avrebbe riportato danni significativi causati dall’attrito con le pareti degli edifici e dalle manovre necessarie per estrarlo dal passaggio angusto.

Le immagini dell’accaduto, diffuse sui social e rilanciate dal deputato Francesco Emilio Borrelli, hanno rapidamente fatto il giro del web, suscitando commenti tra ironia e preoccupazione.

Le polemiche sulla gestione dei trasporti eccezionali

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla circolazione dei trasporti eccezionali nelle aree urbane più congestionate e caratterizzate da una viabilità complessa. Secondo Borrelli, sarebbe necessario introdurre controlli più rigorosi e una pianificazione preventiva dei percorsi destinati ai mezzi di grandi dimensioni.