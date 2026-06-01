Altra scossa nitidamente avvertita ai Campi Flegrei

Al momento non risultano danni a persone o cose né richieste di intervento ai servizi di emergenza

Nuova scossa di terremoto nel tardo pomeriggio di domenica 31 maggio nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma è stato registrato alle 18:47 di ieri ed è stato avvertito in diverse zone della caldera flegrea, in particolare tra Pozzuoli, Bacoli e i quartieri occidentali di Napoli. Secondo i dati rilevati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha avuto una magnitudo di 1.9 ed è stata localizzata a una profondità di circa 2 chilometri. L'epicentro è stato individuato nell'area della Solfatara di Pozzuoli, uno dei punti maggiormente interessati dal fenomeno del bradisismo.

Anche il Comune di Pozzuoli ha confermato l'evento attraverso una comunicazione ricevuta dall'Osservatorio Vesuviano, precisando che il terremoto è stato localizzato nei pressi di via Solfatara a una profondità di circa 1,75 chilometri.

Al momento non risultano danni a persone o cose né richieste di intervento ai servizi di emergenza. La scossa rientra nell'ambito dell'attività sismica che da tempo interessa l'area dei Campi Flegrei, costantemente monitorata dagli esperti e dagli enti preposti alla sorveglianza del territorio.

Come spesso accade per eventi di lieve entità ma superficiali, il terremoto è stato percepito distintamente da numerosi residenti, soprattutto nei comuni più vicini all'epicentro, generando segnalazioni sui social e ai centralini comunali. Le autorità continuano a seguire l'evoluzione del fenomeno, senza che al momento emergano particolari criticità.