Vaga sui binari della Circumvesuviana, salvata donna con l'Alzheimer

Sul posto sono successivamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per gli accertamenti del caso

Momenti di forte apprensione alla stazione della Circumvesuviana di Torre del Greco, dove una donna di 72 anni è stata soccorsa mentre si trovava sui binari ferroviari a diverse centinaia di metri dalla banchina. L’anziana, affetta da Alzheimer e visibilmente disorientata, stava camminando lungo la linea ferroviaria senza rendersi conto del pericolo. A notarla è stato un addetto alla sicurezza in servizio presso la stazione, che ha immediatamente lanciato l’allarme.

Ricevuta la segnalazione, Ente Autonomo Volturno ha disposto il blocco della circolazione del convoglio in arrivo per evitare conseguenze drammatiche. Nel frattempo l’operatore della vigilanza ha raggiunto la donna sui binari e l’ha accompagnata in una zona sicura.

La 72enne, in evidente stato confusionale, non era in grado di fornire le proprie generalità. Grazie a una tessera elettorale che portava con sé è stato però possibile identificarla e contattare i familiari. In attesa dei soccorsi, la guardia giurata le ha prestato assistenza, offrendole acqua e cercando di rassicurarla.

Sul posto sono successivamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per gli accertamenti del caso. Poco dopo è arrivata anche la sorella della donna, che ha potuto riabbracciarla e riportarla a casa.

L’episodio si è concluso senza conseguenze grazie alla tempestività dell’intervento e alla collaborazione tra personale di vigilanza, operatori ferroviari e forze dell’ordine, evitando quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.