Statua della Madonna abbandonata tra i rifiuti

Nel giro di poco tempo sul posto si è radunato un piccolo gruppo di abitanti, visibilmente scossi dall’accaduto

È stata una scoperta amara quella fatta nella frazione di Sant’Anna, in via Monte Caruso, dove, accanto ai cassonetti della spazzatura, è stata rinvenuta una statua della Madonna rotta. L’immagine sacra, abbandonata tra i rifiuti, ha suscitato immediata indignazione tra i residenti della zona. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti nella mattinata di lunedì, colpiti da quel ritrovamento inatteso. La statua presentava evidenti segni di danneggiamento, con parti scheggiate e distaccate dal corpo principale. Non è ancora chiaro se si tratti di un atto vandalico volontario o di un gesto di incuria.

Sul posto si è radunato in poco tempo un piccolo gruppo di abitanti, visibilmente scossi. Molti non hanno nascosto sconforto e rabbia per quanto accaduto. «Vedere la Madonna così, buttata come un rifiuto, fa male al cuore», ha commentato un residente.

Per la comunità di Sant’Anna, fortemente legata alle tradizioni religiose, è stato un colpo duro. La devozione mariana è molto sentita nella frazione e in tutta la città. Via Monte Caruso è una zona tranquilla, dove fatti simili non si erano mai verificati.

Diversi cittadini hanno espresso preoccupazione per un clima di crescente degrado e indifferenza. Accanto allo sdegno, però, non sono mancate voci che hanno richiamato al messaggio evangelico. «Maria perdona sempre. Dobbiamo provare a fare lo stesso anche noi», ha detto un anziano del posto.

Nel frattempo, la vicenda ha avuto un risvolto che ha ridato speranza alla comunità. Una famiglia di Sant’Anna ha deciso di intervenire concretamente per rimediare al danno, recuperando personalmente la statua danneggiata. L’intenzione è quella di prendersene cura e avviarne il restauro a proprie spese.

Il gesto ha raccolto il plauso dei vicini e di chi ha assistito al recupero. Per ora la statua è stata messa al sicuro in un luogo privato, in attesa dei lavori. Non si esclude che, una volta restaurata, possa essere ricollocata con una piccola cerimonia.