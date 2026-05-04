Squadra in trasferta vince il playoff, agguato dei tifosi di casa

un centrocampista è stato colpito con un pugno alla testa, cadendo a terra

Doveva essere una giornata di festa si è trasformata in un episodio di violenza al termine della finale playoff di Prima Categoria Campania, girone H, tra Atletico Pisciotta e Sporting Club Palomonte. La gara, conclusa con il punteggio di 2-1 in favore della formazione cilentana, ha sancito la promozione dell’Atletico Pisciotta. Tuttavia, poco dopo il triplice fischio, la situazione è degenerata all’esterno dell’impianto sportivo.

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di circa cinquanta persone, riconducibili al tifo locale, avrebbe atteso i calciatori ospiti all’uscita. Durante l’aggressione, un centrocampista del Pisciotta è stato colpito con un pugno alla testa, cadendo a terra.

Il giocatore è stato immediatamente soccorso dal personale sanitario presente sul posto e successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sono al momento in fase di valutazione.

Già durante il rientro negli spogliatoi, al termine della partita, si erano registrati momenti di tensione, con il lancio di oggetti e sputi – secondo una prima ricostruzione – nei confronti di alcuni tesserati della squadra ospite.

Sull’episodio sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

Una vittoria importante sul campo, che avrebbe dovuto celebrare il passaggio di categoria, è stata così macchiata da un finale violento che riaccende i riflettori sulla sicurezza negli eventi sportivi dilettantistici.