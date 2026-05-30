Sigilli a famosa maxi-area zootecnica

potenziali rischi per le falde acquifere superficiali e sotterranee

Un’area destinata allo stoccaggio dei reflui zootecnici è stata posta sotto sequestro a Capaccio Paestum nel corso di un’operazione condotta dalla polizia municipale nell’ambito dei controlli ambientali su aziende agricole del territorio. Il provvedimento è scattato al termine di un’ispezione effettuata in un’azienda situata in via La Pila, specializzata nell’allevamento bovino. L’intervento rientra nelle attività di monitoraggio finalizzate alla prevenzione dell’inquinamento e alla verifica della corretta gestione dei liquami provenienti dagli allevamenti.

Durante i controlli, gli agenti hanno individuato una vasta concimaia realizzata sul terreno e priva delle necessarie opere di impermeabilizzazione e contenimento. La struttura, di notevoli dimensioni e completamente colma al momento del sopralluogo, risultava non conforme alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale.

Secondo quanto emerso, l’assenza di adeguati sistemi di tenuta avrebbe potuto comportare la dispersione dei reflui nel suolo, con potenziali rischi per le falde acquifere superficiali e sotterranee.

Per prevenire ulteriori conseguenze e interrompere la presunta violazione, l’area è stata sottoposta a sequestro penale. Due persone risultano denunciate all’autorità giudiziaria per presunte irregolarità ambientali.

All’operazione hanno preso parte, oltre alla polizia municipale, anche personale dell’ufficio tecnico comunale e le guardie ambientali volontarie, impegnate nelle attività di supporto ai controlli sul territorio.