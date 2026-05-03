Rudere in fiamme, all'interno viveva un senzatetto

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che sono riusciti a spegnere il rogo

A Torre del Greco, in via Mortelle, si è reso necessario l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia locale a seguito di una segnalazione che indicava la presenza di un incendio divampato all’interno di una struttura abbandonata.

L’edificio, un rudere in stato di degrado, era utilizzato come rifugio di fortuna da un uomo senza fissa dimora di 67 anni. Proprio in quell’area, per cause ancora in fase di accertamento, si sono sviluppate le fiamme che hanno interessato parte degli ambienti interni.

In particolare, il rogo ha coinvolto alcuni arredi di fortuna presenti nella struttura e diversi materiali di scarto e rifiuti accumulati nel tempo. La combustione ha generato fumo e ha reso necessario un intervento tempestivo per evitare conseguenze più gravi.

Sul posto sono giunti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area, evitando che l’incendio potesse propagarsi ulteriormente o coinvolgere edifici vicini.

Durante le operazioni non si sono registrati feriti né tra le persone presenti né tra i soccorritori. L’uomo che si trovava nel rudere al momento dell’accaduto non ha riportato conseguenze fisiche.

Le autorità competenti hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione l’origine del rogo. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi e saranno gli ulteriori rilievi a stabilire cosa abbia innescato le fiamme all’interno della struttura abbandonata.