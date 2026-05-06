Rubato il furgone dei Maestri di Strada, ragazzi a rischio a piedi

Il mezzo rappresentava uno strumento fondamentale per le attività dell’associazione

Colpo nella notte nel quartiere Ponticelli, a Napoli, dove è stato rubato uno dei mezzi utilizzati dall’associazione Maestri di Strada, impegnata da anni nel contrasto alla dispersione scolastica. A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi operatori con un post sui social: secondo quanto riferito, intorno alle 22:41 tre persone, arrivate a bordo di un’auto di colore arancione, hanno forzato il cancello del Centro Colonna, portando via uno dei due furgoni Ducato utilizzati per accompagnare i ragazzi alle attività pomeridiane.

Il mezzo rappresentava uno strumento fondamentale per le attività dell’associazione, che ogni giorno lavora sul territorio per offrire opportunità educative e sociali ai giovani del quartiere.

Nel messaggio pubblicato, i Maestri di Strada sottolineano come episodi del genere contribuiscano a rendere ancora più difficile la vita quotidiana, in un contesto già segnato da criticità sociali e dalla presenza di fenomeni criminali diffusi.

Nonostante il furto, l’associazione ha ribadito la volontà di continuare le proprie attività: nei prossimi giorni, fanno sapere, saranno presenti nelle strade del quartiere per testimoniare il proprio impegno e chiedere una presa di posizione da parte della comunità contro quanto accaduto.

L’episodio riaccende i riflettori sulle difficoltà operative delle realtà del terzo settore che operano in contesti complessi, spesso fondamentali per offrire alternative concrete ai più giovan .