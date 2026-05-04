Rompe un cancello, entra e ruba l'auto

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti oggetti personali riconducibili al legittimo proprietario

Furto d’auto sventato a Napoli, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne accusato di furto aggravato. L’intervento è scattato in via Galileo Ferraris a seguito della segnalazione di un veicolo rubato in circolazione. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono riusciti a intercettare l’auto in pochi minuti.

Alla guida del mezzo è stato trovato il sospettato, immediatamente fermato per un controllo. All’interno del veicolo sono stati rinvenuti oggetti personali riconducibili al legittimo proprietario, elemento che ha rafforzato i sospetti degli investigatori.

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire la dinamica del furto: poco prima, l’uomo si era introdotto in un deposito, forzando un cancello carrabile, e si era impossessato dell’auto.

Raccolti gli elementi, per il 28enne sono scattate le manette. Il veicolo è stato recuperato e restituito al proprietario.

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di controllo rafforzati predisposti sul territorio cittadino per contrastare i reati predatori.