Ritrovata e recuperata opera d'arte rubata nel 1972

A riconsegnare il dipinto i militari del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli

Sarà restituita alla comunità un’importante opera d’arte sacra trafugata oltre mezzo secolo fa dalla provincia di Caserta. La cerimonia di riconsegna si terrà lunedì alle 11.30 presso il Palazzo Vescovile della Diocesi di Teano-Calvi, a Teano, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari. A riconsegnare il dipinto saranno i militari del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Napoli, che hanno portato a termine l’attività di recupero dell’opera, attribuita al maestro Girolamo Imparato, tra i principali esponenti della pittura napoletana del tardo Cinquecento.

La pala d’altare, risalente al XVI secolo, raffigura la “Madonna con Bambino tra i Santi Caterina d’Alessandria e Sant’Antonio Abate”. L’opera era stata sottratta dalla Chiesa di San Giorgio Martire di Pignataro Maggiore in un periodo successivo al 1972, facendo perdere per decenni le proprie tracce.

Il recupero rappresenta un importante risultato nell’attività di tutela e salvaguardia del patrimonio storico e artistico nazionale. Dopo oltre cinquant’anni dall’avvenuto furto, il dipinto potrà così tornare nella disponibilità della Diocesi e del territorio da cui era stato sottratto, restituendo alla collettività un bene di rilevante valore culturale e religioso.