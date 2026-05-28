Restyling approvato per la Stazione Centrale, ci sarà anche il diamante

Importanti modifiche interesseranno anche l’area prospiciente i binari

Partono i lavori di riqualificazione della stazione di Napoli Centrale, un progetto da oltre 20 milioni di euro destinato a trasformare il principale hub ferroviario del Mezzogiorno in uno spazio più moderno, funzionale e accogliente. L’intervento, sostenuto anche da FS Sistemi Urbani, punta a migliorare l’esperienza dei viaggiatori e a rendere la stazione un vero polo urbano aperto alla città.

Il piano rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione avviato nel 2020 con la realizzazione della nuova Food Hall e tiene conto dell’aumento costante dei flussi di passeggeri registrato negli ultimi anni. L’avvio dei cantieri arriva inoltre in una fase di forte visibilità internazionale per Napoli, anche in vista di eventi di rilievo come l’America's Cup.

Tra gli interventi principali figurano il potenziamento delle connessioni interne e dei collegamenti con l’esterno. Nuove scale mobili collegheranno il piano interrato al piano terra, mentre un nuovo corridoio garantirà un accesso più diretto tra la stazione e Corso Lucci, migliorando la fruibilità degli spazi e i percorsi dei viaggiatori.

Importanti modifiche interesseranno anche l’area prospiciente i binari, dove verrà riorganizzata la grande zona vetrata tra il piano terra e il piano ammezzato. Qui saranno installati ulteriori sistemi di mobilità verticale, tra cui scale mobili e un ascensore di nuova generazione.

Elemento centrale del progetto sarà il cosiddetto “Diamante”, una nuova struttura destinata a diventare il fulcro dei servizi della stazione. Al piano terra ospiterà le biglietterie, mentre al livello superiore troveranno spazio le lounge dedicate ai viaggiatori, con una distribuzione degli ambienti pensata per rendere più immediata l’individuazione dei servizi.

Prevista inoltre una razionalizzazione dell’area dedicata al noleggio auto, con l’obiettivo di superare l’attuale frammentazione degli spazi e migliorare l’organizzazione complessiva dell’hub.

Dal punto di vista architettonico, il progetto punta a valorizzare il dialogo tra contemporaneità e patrimonio storico. Le nuove strutture saranno caratterizzate da ampie superfici vetrate sostenute da pilastri circolari in acciaio inox, progettati per apparire visivamente indipendenti dall’edificio originario. Anche il pavimento richiamerà uno degli elementi simbolo della stazione, il triangolo, già presente nei soffitti e nei celebri tripodi che caratterizzano Napoli Centrale.

La nuova galleria sarà infine arricchita da installazioni sospese in tessuto metallico, pensate come elementi scultorei contemporanei capaci di qualificare gli spazi senza interferire con il passaggio dei viaggiatori. L’obiettivo è quello di trasformare la stazione non soltanto in un luogo di transito, ma in uno spazio urbano riconoscibile e vissuto quotidianamente da cittadini e turisti.