Reliquie del Santo a San Sebastiano al Vesuvio: Santuario aperto anche di notte

Considerata la grande partecipazione dei fedeli, è stata decisa una proroga straordinaria

Grande partecipazione di fedeli al Santuario di San Sebastiano Martire, a San Sebastiano al Vesuvio, dove continua il pellegrinaggio per venerare le reliquie del santo patrono. L'afflusso di visitatori, provenienti non solo dalla Campania ma anche da altre regioni, ha spinto la comunità religiosa a prolungare l'esposizione delle reliquie fino al prossimo 5 giugno.

Le reliquie erano giunte nel santuario diocesano lo scorso 23 maggio e inizialmente sarebbero dovute rimanere esposte per una sola settimana. Considerata però la grande partecipazione dei fedeli, è stata decisa una proroga straordinaria. Fino alla conclusione delle celebrazioni il santuario resterà aperto giorno e notte, consentendo ai pellegrini di accedere in qualsiasi momento per la preghiera e la venerazione.

Un momento particolarmente significativo è previsto per domenica prossima quando, in occasione della conclusione del mese mariano, si svolgerà la tradizionale processione cittadina dedicata al santo. Il corteo religioso partirà alle ore 15 e attraverserà le strade del comune vesuviano prima del rientro in serata al santuario, dove è prevista la benedizione finale impartita da Don Giampaolo Roma.

Durante la processione la comunità si unirà in preghiera per invocare la pace nel mondo e affidare all'intercessione di San Sebastiano le persone malate, fragili e bisognose di sostegno.

Dal santuario, guidato da Don Enzo Cozzolino, è stato espresso un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita delle celebrazioni: fedeli, volontari, portatori, istituzioni civili e forze dell'ordine che hanno garantito assistenza e sicurezza durante questi giorni di intensa partecipazione religiosa.