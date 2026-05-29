Ragazza bocciata, la sentenza sul ricorsa arriva dopo 17 anni

Al centro della vicenda c'era una situazione scolastica particolarmente critica

Dopo diciassette anni di battaglie giudiziarie, si è conclusa con un definitivo nulla di fatto la lunga vicenda legale avviata dalla famiglia di una studentessa bocciata al liceo scientifico nell'anno scolastico 2008-2009. La Corte d'Appello di Salerno ha infatti respinto la richiesta di risarcimento avanzata dai genitori della giovane, mettendo la parola fine a un contenzioso che si è protratto per quasi due decenni. La famiglia aveva chiesto un indennizzo superiore a 50 mila euro, sostenendo che la mancata ammissione alla classe successiva fosse stata il risultato di irregolarità da parte dell'istituto scolastico. Secondo la loro ricostruzione, la scuola non avrebbe comunicato tempestivamente le insufficienze accumulate dalla ragazza durante l'anno, né avrebbe predisposto adeguati interventi di recupero per consentirle di colmare le lacune evidenziate dai docenti.

I giudici salernitani, tuttavia, hanno confermato integralmente la decisione già assunta in primo grado, escludendo qualsiasi responsabilità dell'amministrazione scolastica. Non solo: oltre a vedersi respingere la domanda di risarcimento, la famiglia dovrà anche sostenere le spese legali maturate nel corso del procedimento.

Al centro della vicenda c'era una situazione scolastica particolarmente critica. Dalla documentazione esaminata nel processo emergeva infatti una pagella caratterizzata da numerose insufficienze, con voti compresi tra 1 e 5 in ben otto discipline. Un quadro che, secondo gli insegnanti, giustificava pienamente la decisione di non promuovere la studentessa.

Convinti che quella valutazione fosse ingiusta, i genitori hanno scelto di intraprendere un lungo percorso giudiziario. Il primo tentativo è stato effettuato davanti alla giustizia amministrativa, con un ricorso presentato al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. Anche in quella sede, però, le ragioni della famiglia non sono state accolte.

Successivamente la controversia si è spostata davanti al Tribunale civile di Salerno, dove i ricorrenti hanno cercato di ottenere un risarcimento economico per i presunti danni subiti dalla figlia. Anche questo secondo passaggio si è concluso con un rigetto delle richieste. L'ultimo capitolo della vicenda si è consumato davanti alla Corte d'Appello, che ha confermato le conclusioni già raggiunte dai precedenti giudici.

Nelle motivazioni della sentenza, la Corte ha evidenziato come non sia stata fornita alcuna prova concreta dell'illegittimità del comportamento tenuto dall'istituto scolastico. Inoltre, non è stato dimostrato che la studentessa avrebbe avuto realistiche possibilità di essere promossa qualora le presunte omissioni contestate alla scuola non si fossero verificate.

Un aspetto centrale della decisione riguarda il concetto giuridico di "perdita di chance", spesso invocato nei procedimenti risarcitori. Secondo i giudici, chi chiede un risarcimento deve dimostrare non soltanto l'esistenza di una condotta irregolare, ma anche che tale comportamento abbia effettivamente privato la persona di una concreta opportunità. Nel caso in esame, questa dimostrazione non è stata ritenuta sufficiente.

La Corte ha sottolineato che non basta contestare genericamente le valutazioni espresse dai docenti o sostenere che la procedura scolastica sia stata gestita in modo non corretto. È necessario provare, con elementi oggettivi e documentati, che quelle valutazioni fossero errate e che, in assenza delle presunte irregolarità, l'esito dell'anno scolastico sarebbe stato diverso.

Dopo diciassette anni di ricorsi, udienze e sentenze, la vicenda si conclude quindi con una netta vittoria dell'amministrazione scolastica. Per la famiglia non arriverà alcun risarcimento economico, la bocciatura rimane confermata e resta inoltre l'onere delle spese processuali sostenute nel corso della lunga controversia.

Una storia che rappresenta uno dei casi più longevi in materia di contenzioso scolastico e che ribadisce un principio consolidato: per ottenere un risarcimento non è sufficiente contestare una decisione educativa, ma occorre dimostrare in modo rigoroso il danno subito e il nesso diretto tra quel danno e il comportamento contestato all'istituzione scolastica.