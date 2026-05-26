Prende la mamma a pugni in faccia, arrestato

La situazione è ulteriormente degenerata quando altri familiari sono intervenuti nel tentativo di fermare l’aggressione

Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Sant'Andrea di Conza, dove un 25enne è stato arrestato dai carabinieri dopo aver aggredito la madre al culmine di una lite familiare degenerata all’interno dell’abitazione. Secondo quanto ricostruito, il giovane avrebbe dato in escandescenze distruggendo piatti e suppellettili presenti in casa, per poi rivolgersi contro la madre. La donna sarebbe stata spintonata e colpita con un pugno al volto, riportando un trauma facciale e diverse contusioni giudicate guaribili in circa quindici giorni. È stato necessario il trasporto in ospedale per le cure del caso.

La situazione è ulteriormente degenerata quando altri familiari sono intervenuti nel tentativo di fermare l’aggressione: il 25enne avrebbe infatti colpito anche loro, rendendo ancora più concitato il momento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno bloccato il giovane e lo hanno arrestato. Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato trasferito nel carcere di Bellizzi Irpino. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo la detenzione in carcere.

Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e il contesto in cui è maturata l’aggressione.