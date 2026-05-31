Picchia la moglie a mani nude e la manda in terapia intensiva

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria per chiarire tutti gli aspetti della vicenda

Dramma nella notte a Misterbianco, nel Catanese, dove una donna di 49 anni è rimasta gravemente ferita a seguito di un'aggressione avvenuta all'interno dell'abitazione familiare nella frazione Belsito. Per la Procura si tratta di un tentato femminicidio. Secondo una prima ricostruzione, la violenza sarebbe scoppiata al culmine di una lite domestica. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata d'urgenza in codice rosso all'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è ricoverata in gravi condizioni. I medici hanno mantenuto la prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con esattezza quanto accaduto. L'uomo, un 53enne, è stato bloccato dai militari dell'Arma e arrestato con l'accusa di tentato femminicidio.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e accertare le responsabilità dell'aggressione che ha sconvolto la comunità locale.