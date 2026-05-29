Parco botanico più grande del CentroSud, a Boscoreale parte il progetto

prende forma il progetto del Bioma, il Bioparco del Mediterraneo dedicato ad ambiente, agricoltura e alimentazione

A Boscoreale, nel territorio vesuviano, prende forma il progetto del Bioma, il Bioparco del Mediterraneo dedicato ad ambiente, agricoltura e alimentazione, destinato nelle intenzioni dell’amministrazione comunale a diventare il più grande parco botanico del Centro-Sud Italia. Il consiglio comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’iniziativa, che prevede la riqualificazione di circa 22 ettari di area di proprietà comunale. Il futuro parco sarà concepito come uno spazio verde di ampia scala territoriale, con funzioni legate alla biodiversità, alla didattica, alla ricerca scientifica e alla fruizione turistica, inserito nel contesto naturalistico del territorio vesuviano.

Per la definizione del progetto il Comune ha promosso un concorso internazionale di progettazione, al quale hanno partecipato 21 proposte provenienti da diversi Paesi europei. Il bando è stato vinto dal raggruppamento temporaneo Sbarch_Boscoreale, coordinato dall’architetto Federico Bargone, selezionato dalla commissione giudicatrice per la qualità dell’impostazione progettuale e la capacità di integrazione con il paesaggio circostante, oltre che per l’attenzione alla fruibilità degli spazi pubblici.

Il progetto rientra in un percorso amministrativo che ha previsto vari passaggi tecnici e urbanistici, tra cui varianti al piano regolatore e conferenze dei servizi. L’intervento è sostenuto da un finanziamento di 15 milioni di euro nell’ambito del Cis Vesuvio-Pompei-Napoli, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

Il quadro economico complessivo dell’opera è stimato in 46,4 milioni di euro, con un primo lotto funzionale già inserito nella programmazione per un valore superiore ai 4,8 milioni. Secondo quanto riferito dall’amministrazione, l’obiettivo è trasformare l’area in un polo ambientale e culturale di riferimento per il territorio.