Parcheggia in Costiera e si lancia nel vuoto

L’allarme è stato lanciato da una ragazza presente sul posto

Un uomo di 36 anni, originario della provincia di Salerno, ha perso la vita nel pomeriggio in Costiera Amalfitana dopo essere precipitato al di sotto della Statale 163 “Amalfitana”, tra Erchie e Capo d’Orso. Secondo una prima ricostruzione, la vittima avrebbe parcheggiato la propria moto in uno dei punti panoramici della zona e, successivamente, avrebbe scavalcato la ringhiera di protezione per raggiungere le scogliere sottostanti affacciate sul mare. È in quel momento che si sarebbe verificata la caduta fatale.

L’allarme è stato lanciato da una ragazza presente sul posto, che avrebbe assistito alla scena. Immediatamente sono scattate le ricerche da parte dei carabinieri della stazione di Maiori, supportati da un ampio dispositivo di soccorso che ha visto impegnati un elicottero dei Vigili del Fuoco, una motovedetta e un gommone della Guardia Costiera, oltre a un mezzo navale della Guardia di Finanza e all’elicottero del 118.

Il corpo dell’uomo è stato successivamente individuato tra gli scogli, in una zona impervia sotto la statale, e recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Al momento del ritrovamento era già privo di vita.

Sulla moto della vittima, che risultava regolarmente parcheggiata e con il bloccasterzo inserito, è stato rinvenuto il telefono cellulare. Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e chiarire ogni aspetto della vicenda, anche attraverso la testimonianza della ragazza che ha dato l’allarme.

Resta da definire con esattezza la natura dell’episodio, attualmente al vaglio dei militari dell’Arma.