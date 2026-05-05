Papa a Pompei, primo treno Circumvesuviana alle 3.50
Il programma prevede un significativo incremento delle corse e delle composizioni dei treni
In occasione della visita di Papa Leone XIV prevista per l’8 maggio, l’EAV ha predisposto un piano straordinario per rafforzare i collegamenti ferroviari e gestire l’elevato afflusso di fedeli atteso tra Napoli e Pompei. Il programma prevede un significativo incremento delle corse e delle composizioni dei treni, compatibilmente con il materiale disponibile, oltre all’attivazione di convogli speciali nelle fasce orarie più critiche della giornata.
Treni speciali: mattina
Dalle prime ore dell’alba saranno attivi collegamenti straordinari per facilitare l’arrivo dei pellegrini:
Da Napoli verso Poggiomarino (via Scafati): partenze alle 03:50, 04:10 e 04:30, con arrivo a Pompei Santuario tra le 04:42 e le 05:20
Da Poggiomarino verso Napoli: partenza alle 05:15 (arrivo a Pompei Santuario alle 05:32)
Collegamenti diretti Poggiomarino–Pompei Santuario e ritorno tra le 04:00 e le 04:45
Da Sorrento verso Torre Annunziata: tre treni tra le 03:51 e le 04:31 con arrivo a Pompei Scavi
Da Torre Annunziata verso Sorrento: tre corse tra le 04:53 e le 05:36
Treni speciali: pomeriggio
Per il rientro dei fedeli:
Due treni straordinari da Pompei Santuario a Napoli alle 13:07 e 13:35
Convogli di supporto partiranno da Napoli alle 11:57 e 12:33 per posizionarsi a Pompei
In totale saranno attivati 13 treni speciali: 11 al mattino per l’afflusso (tra le 03:50 e le 06:30) e 2 nel primo pomeriggio per il deflusso.
Bus e servizi sostitutivi
Per garantire continuità in caso di imprevisti, saranno disponibili fino a 8 autobus aggiuntivi rispetto al servizio ordinario, pronti a intervenire sulle tratte Napoli–Pompei, in particolare sulle linee:
Napoli–Sorrento
Napoli–Poggiomarino
I bus saranno posizionati nei depositi di Napoli e Torre Annunziata in fasce orarie strategiche.
Modifiche alla viabilità e ai trasporti
A causa delle ordinanze comunali, subiranno variazioni alcune linee automobilistiche, tra cui:
001 Scafati–Napoli
808 Pompei–Vesuvio
010 Carbonara–Napoli
101 Napoli–Monte di Procida
Sospeso inoltre il passaggio della linea 922 in piazza Municipio.
L’intero dispositivo è stato organizzato in collaborazione con la Prefettura per garantire spostamenti più fluidi e sicuri durante una giornata che si preannuncia di grande partecipazione.