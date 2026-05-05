Papa a Pompei, primo treno Circumvesuviana alle 3.50

Il programma prevede un significativo incremento delle corse e delle composizioni dei treni

In occasione della visita di Papa Leone XIV prevista per l’8 maggio, l’EAV ha predisposto un piano straordinario per rafforzare i collegamenti ferroviari e gestire l’elevato afflusso di fedeli atteso tra Napoli e Pompei. Il programma prevede un significativo incremento delle corse e delle composizioni dei treni, compatibilmente con il materiale disponibile, oltre all’attivazione di convogli speciali nelle fasce orarie più critiche della giornata.

Treni speciali: mattina

Dalle prime ore dell’alba saranno attivi collegamenti straordinari per facilitare l’arrivo dei pellegrini:

Da Napoli verso Poggiomarino (via Scafati): partenze alle 03:50, 04:10 e 04:30, con arrivo a Pompei Santuario tra le 04:42 e le 05:20

Da Poggiomarino verso Napoli: partenza alle 05:15 (arrivo a Pompei Santuario alle 05:32)

Collegamenti diretti Poggiomarino–Pompei Santuario e ritorno tra le 04:00 e le 04:45

Da Sorrento verso Torre Annunziata: tre treni tra le 03:51 e le 04:31 con arrivo a Pompei Scavi

Da Torre Annunziata verso Sorrento: tre corse tra le 04:53 e le 05:36

Treni speciali: pomeriggio

Per il rientro dei fedeli:

Due treni straordinari da Pompei Santuario a Napoli alle 13:07 e 13:35

Convogli di supporto partiranno da Napoli alle 11:57 e 12:33 per posizionarsi a Pompei

In totale saranno attivati 13 treni speciali: 11 al mattino per l’afflusso (tra le 03:50 e le 06:30) e 2 nel primo pomeriggio per il deflusso.

Bus e servizi sostitutivi

Per garantire continuità in caso di imprevisti, saranno disponibili fino a 8 autobus aggiuntivi rispetto al servizio ordinario, pronti a intervenire sulle tratte Napoli–Pompei, in particolare sulle linee:

Napoli–Sorrento

Napoli–Poggiomarino

I bus saranno posizionati nei depositi di Napoli e Torre Annunziata in fasce orarie strategiche.

Modifiche alla viabilità e ai trasporti

A causa delle ordinanze comunali, subiranno variazioni alcune linee automobilistiche, tra cui:

001 Scafati–Napoli

808 Pompei–Vesuvio

010 Carbonara–Napoli

101 Napoli–Monte di Procida

Sospeso inoltre il passaggio della linea 922 in piazza Municipio.

L’intero dispositivo è stato organizzato in collaborazione con la Prefettura per garantire spostamenti più fluidi e sicuri durante una giornata che si preannuncia di grande partecipazione.