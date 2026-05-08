Oltre 20mila fedeli a Pompei per la Supplica di Papa Leone

Al termine della celebrazione, prima di lasciare Pompei, il Pontefice ha partecipato a un pranzo collettivo con alcuni dei presenti

Circa 20mila fedeli hanno partecipato questa mattina alla messa celebrata nella piazza del Santuario di Pompei, durante la quale Papa Leone XIV ha recitato la Supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei, nel giorno dell’8 maggio, ricorrenza tradizionalmente dedicata a questa preghiera.

La recita si è svolta in forma corale, scandita dai rintocchi delle campane del Santuario. La Supplica viene recitata ogni anno l’8 maggio e la prima domenica di ottobre, attirando pellegrini da tutta Italia e dall’estero.

Al termine della celebrazione, prima di lasciare Pompei, il Pontefice ha partecipato a un pranzo collettivo con alcuni dei presenti. Successivamente si è trasferito in elicottero a Napoli per la seconda tappa della visita pastorale.

Nel corso della cerimonia, monsignor Tommaso Caputo, arcivescovo di Pompei e delegato pontificio del Santuario, ha rivolto un ringraziamento al Papa, sottolineando il valore simbolico della sua presenza in un momento segnato da tensioni internazionali.

«Celebrando insieme l’Eucaristia e pregando la Supplica davanti alla venerata immagine della Madonna – ha detto – abbiamo vissuto un nuovo inizio, in un tempo difficile per il mondo attraversato da un vento di guerra. La sua presenza riannoda le ragioni della fratellanza, del dialogo e della pace».

Caputo ha poi ricordato il significato storico della visita, avvenuta nel primo anniversario del pontificato e nel giorno in cui ricorre anche la posa della prima pietra del Santuario di Pompei, avvenuta 150 anni fa.

«Questo 8 maggio entra nella storia di Pompei – ha aggiunto – come segno di fedeltà al Papa e alla Chiesa».

Il prelato ha infine richiamato anche la canonizzazione di San Bartolo Longo, fondatore del Santuario, avvenuta lo scorso 19 ottobre, sottolineando il legame spirituale con Papa Leone XIV e il sostegno storico di Leone XIII alla nascita dell’opera mariana.