Nave in fiamme nel Porto, rischio particelle irritanti

Tra le indicazioni diffuse: mantenere chiuse finestre, balconi e altri accessi verso l’esterno

Dopo il vasto incendio divampato ieri sera sulla nave GNV Phoenix, ormeggiata nell’area cantieristica del porto di Napoli, il Comune ha diffuso una serie di raccomandazioni rivolte ai cittadini per limitare eventuali rischi legati ai fumi sprigionati dal rogo. Le fiamme hanno interessato l’imbarcazione, attualmente fuori servizio e sottoposta a lavori di manutenzione presso le banchine 29-30 del Molo del Carmine. A bordo non erano presenti passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, supportati da mezzi navali antincendio e rimorchiatori impegnati nelle operazioni di spegnimento e raffreddamento della struttura.

In attesa dei rilievi ambientali che saranno effettuati dai tecnici di ARPAC, l’amministrazione comunale, in accordo con ASL Napoli 1 Centro, ha invitato i residenti delle zone vicine al porto e delle aree raggiunte dai venti a seguire alcune misure precauzionali.

Tra le indicazioni diffuse: mantenere chiuse finestre, balconi e altri accessi verso l’esterno, spegnere condizionatori e impianti di ventilazione, evitare di sostare all’aperto e non lasciare indumenti stesi fuori casa. Il timore è che il fumo possa trasportare sostanze irritanti per le vie respiratorie.

L’incendio ha provocato anche conseguenze sulla viabilità marittima. Per consentire le operazioni di emergenza e garantire la sicurezza dell’area, la Capitaneria di Porto di Napoli ha disposto temporaneamente la sospensione del traffico navale nel tratto compreso tra Molo Beverello e Calata Porta di Massa. Diverse imbarcazioni in arrivo sono state fermate in rada o dirottate in attesa del ripristino delle normali condizioni operative.