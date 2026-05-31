Nasconde un chilo di droga sotto al letto, arrestata nei Paesi Vesuviani

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi

Arrestata una donna di 49 anni a San Giorgio a Cremano con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta dai Carabinieri della locale Stazione, che hanno avviato il controllo dopo aver notato un sospetto e continuo via vai di persone nei pressi dell'abitazione della donna.

Durante la perquisizione domiciliare, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di droga nascosto nella camera da letto. Sotto il letto erano custoditi oltre un chilo e 250 grammi di hashish, suddivisi in otto panetti, e 91 grammi di cocaina confezionati in due buste sottovuoto.

Nel corso delle verifiche sono stati sequestrati anche materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi, 30 euro in contanti e un quaderno contenente appunti e annotazioni ritenuti dagli investigatori riconducibili a un'attività di spaccio.

Al termine degli accertamenti, la 49enne è stata arrestata e posta agli arresti domiciliari, dove resterà a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle successive decisioni del magistrato. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori sviluppi e accertare possibili collegamenti con altre attività di traffico di sostanze stupefacenti sul territorio.