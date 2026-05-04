Muore di parto a 24 anni

la donna era entrata in sala parto nella giornata di giovedì e il travaglio si era concluso regolarmente con la nascita del piccolo

Una giovane donna di 24 anni è morta poche ore dopo aver dato alla luce il suo bambino all’Ospedale San Giovanni di Dio di Firenze, noto come Torregalli. Il neonato, invece, gode di buone condizioni di salute. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta per chiarire le cause del decesso, avvenuto in seguito a gravi complicazioni nel post-partum.

Secondo una prima ricostruzione, la donna era entrata in sala parto nella giornata di giovedì e il travaglio si era concluso regolarmente con la nascita del piccolo. Subito dopo, però, sarebbero insorte complicazioni: la paziente avrebbe accusato una forte emorragia, inizialmente trattata con un intervento d’urgenza in sala operatoria.

Dopo una prima stabilizzazione, la 24enne era stata trasferita nel reparto di ginecologia, ma nel corso della serata le sue condizioni sono peggiorate improvvisamente a causa di un secondo episodio emorragico, ancora più grave.

Il personale sanitario ha immediatamente attivato tutte le procedure di emergenza, effettuando anche diverse trasfusioni di sangue. Nonostante i tentativi di salvarla, la giovane è stata colpita da ripetuti arresti cardiorespiratori, fino al decesso avvenuto il giorno successivo.

L’ASL Toscana Centro ha classificato l’accaduto come “evento sentinella”, ossia un episodio grave e inatteso che impone una verifica interna approfondita dei protocolli clinici e organizzativi.

La Procura ha disposto il sequestro della salma e l’esecuzione dell’autopsia, che dovrà chiarire se la morte sia stata causata esclusivamente da complicanze cliniche o se vi siano eventuali responsabilità.