Morto sul lavoro, l'ultimo saluto all'operaio Tiktoker di Cercola

La Procura della Repubblica di Nola ha avviato un’inchiesta per fare luce sull’incidente avvenuto nell’area industriale di Acerra

Si sono svolti in un clima di grande commozione i funerali di Pasquale Perna, il 37enne morto mentre era impegnato sul posto di lavoro. A Cercola, l’intera comunità si è stretta attorno alla famiglia, partecipando numerosa alla cerimonia per dare l’ultimo saluto a un uomo descritto da tutti come un lavoratore serio e un padre premuroso. Una folla silenziosa ha accompagnato il feretro, tra lacrime, dolore e incredulità. Presenti amici, colleghi e tanti cittadini che hanno voluto testimoniare la propria vicinanza ai familiari, ricordando il 37enne come una persona onesta, legata profondamente ai propri affetti e al lavoro.

Resta però forte la richiesta di chiarezza su quanto accaduto. La Procura della Repubblica di Nola ha avviato un’inchiesta per fare luce sull’incidente avvenuto nell’area industriale di Acerra, dove Perna lavorava per la Ecologia Italiana s.r.l.. Gli investigatori stanno verificando il rispetto delle norme in materia di sicurezza e le eventuali responsabilità di chi era incaricato di garantire l’incolumità degli operai.

Si tratta di accertamenti fondamentali per comprendere le cause della tragedia e stabilire se vi siano state negligenze o violazioni. Un passaggio necessario non solo per rendere giustizia alla vittima, ma anche per evitare che episodi simili possano ripetersi.

Nel giorno dell’addio, Cercola ha dimostrato grande unità e partecipazione, fermandosi per condividere il dolore di una famiglia colpita da una perdita improvvisa. Ma insieme al cordoglio resta anche la volontà di non lasciare che su questa vicenda cali il silenzio: verità e giustizia sono ora le richieste più forti che arrivano dalla comunità.