Monopattini "truccati", scatta la task force

centralina elettronica e un acceleratore non conformi, in grado di aumentarne sensibilmente le prestazioni

Controlli serrati, sanzioni e verifiche a tappeto. A Salerno è partita una nuova offensiva contro l’illegalità diffusa che interessa strade, piazze e aree strategiche della città. Dopo il ritorno di Vincenzo De Luca alla guida del Comune, l’amministrazione ha intensificato le attività di controllo su fenomeni da tempo al centro delle segnalazioni dei cittadini: monopattini irregolari, parcheggiatori abusivi, taxi clandestini e occupazioni improprie degli spazi pubblici.

Uno dei fronti principali riguarda la micromobilità. In Piazza della Concordia la Polizia Municipale ha avviato una serie di verifiche sui monopattini elettrici alla luce delle nuove disposizioni previste dal Codice della Strada. In meno di una settimana sono già trenta i conducenti sanzionati per la mancanza del contrassegno identificativo obbligatorio o per l’assenza del casco.

Durante i controlli è stato inoltre individuato un monopattino modificato illegalmente. Secondo quanto accertato dagli agenti, il mezzo era stato alterato attraverso una centralina elettronica e un acceleratore non conformi, in grado di aumentarne sensibilmente le prestazioni rispetto ai limiti consentiti. Il veicolo è stato sequestrato e nei confronti del proprietario sono scattate le relative sanzioni.

L’azione della Polizia Locale si è estesa anche al contrasto dei parcheggiatori abusivi. Nel corso di un controllo effettuato in piazza Vittorio Veneto è stata elevata una sanzione nei confronti di una persona sorpresa a svolgere l’attività senza alcuna autorizzazione.

Particolare attenzione viene riservata anche al fenomeno dei taxi abusivi, cresciuto parallelamente all’aumento dei flussi turistici. Nei pressi della stazione ferroviaria gli agenti hanno individuato e sanzionato un uomo che offriva passaggi a pagamento con un’autovettura privata priva delle necessarie autorizzazioni per il trasporto pubblico.