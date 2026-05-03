Mezzo dei rifiuti in fiamme, incendio domato da due srilankesi

Ashan e Saranga hanno messo a disposizione degli estintori, utilizzati insieme a guardie giurate

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di sabato 2 maggio in via del Parco Margherita, a Napoli, dove un autocompattatore dell’ASIA Napoli ha improvvisamente preso fuoco mentre era in servizio. Secondo quanto riferito dagli operatori, le fiamme sarebbero divampate in pochi istanti all’interno del vano rifiuti, probabilmente a causa di un mozzicone di sigaretta acceso lanciato da un automobilista o da uno scooterista. Il rogo si è propagato rapidamente, danneggiando in modo significativo il mezzo e mettendo a rischio l’incolumità dell’equipaggio a bordo.

Sul posto si trovava casualmente anche il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che è intervenuto insieme agli agenti della sua scorta per contribuire alle operazioni di emergenza.

Fondamentale il contributo di alcuni cittadini: due giovani originari dello Sri Lanka, Ashan e Saranga, hanno messo a disposizione degli estintori, utilizzati insieme a guardie giurate e a un agente della scorta. Decisivo anche l’intervento di un residente che, dal proprio balcone, ha tentato di contenere le fiamme con una pompa d’acqua in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.

“Si è evitata una tragedia – ha dichiarato Borrelli –. Il mezzo avrebbe potuto esplodere, vista la vicinanza al serbatoio del carburante. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti dimostrando grande senso civico”.

Resta il danno economico, quantificabile in migliaia di euro, e il disagio per i cittadini. Il deputato ha inoltre chiesto che vengano individuati i responsabili: “Chi compie gesti simili deve rispondere penalmente delle proprie azioni. Non è accettabile mettere a rischio vite umane per l’inciviltà”.