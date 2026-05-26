Matty il biondo candidato alle Comunali, ecco com'è andata
uno dei giovani volti politici più seguiti online
Le urne delle elezioni comunali 2026 si sono chiuse ieri alle 15 in Campania, dove i cittadini di circa 90 comuni sono stati chiamati a rinnovare sindaci e consigli comunali. Un voto diffuso e frammentato che ha restituito, anche a spoglio ancora non del tutto completato, un quadro già ricco di conferme, sorprese e delusioni. Mentre in diverse realtà si attende ancora la definizione completa dello scrutinio per avere un quadro definitivo regionale, alcuni dati iniziano a emergere con certezza. Tra questi, fa discutere il risultato ottenuto da Matteo Verdoliva Dmitrii, conosciuto sui social come “Matty il biondo”, uno dei giovani volti politici più seguiti online e candidato alle comunali di Angri.
Candidato nella lista “Forza Angri” a sostegno di Pasquale Mauri sindaco, il giovane ha raccolto complessivamente 51 voti. Un risultato che, pur attirando curiosità mediatica per la sua notorietà sui social, non è stato sufficiente per conquistare un seggio in consiglio comunale.
Il dato evidenzia ancora una volta la distanza tra popolarità digitale e consenso elettorale reale, soprattutto in contesti locali dove il voto di preferenza resta fortemente legato a dinamiche territoriali, reti personali e radicamento sul territorio.
Le elezioni comunali 2026 in Campania confermano così un quadro complesso, con molte conferme ai vertici amministrativi, numerosi ballottaggi ancora aperti e una partecipazione diffusa che riflette l’ampiezza della tornata elettorale che ha coinvolto decine di comuni della regione.