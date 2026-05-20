Maestra d'asilo picchiata da una mamma a Boscoreale

all’origine dell’episodio ci sarebbe stato un richiamo rivolto dalla maestra al bambino

Momenti di tensione in una scuola dell’infanzia di Boscoreale, dove un’insegnante sarebbe stata aggredita dalla madre di un alunno al termine di una discussione nata all’interno dell’istituto. Secondo quanto riferito da fonti vicine al Comune, all’origine dell’episodio ci sarebbe stato un richiamo rivolto dalla maestra al bambino durante le attività scolastiche. La madre del piccolo si sarebbe quindi recata a scuola per chiedere chiarimenti sull’accaduto. Il confronto tra le due donne, inizialmente verbale, sarebbe però rapidamente degenerato. Dalle parole si sarebbe passati alle vie di fatto, con l’aggressione all’insegnante davanti ad altre persone presenti nella struttura scolastica. Alcuni presenti sarebbero intervenuti per separarle e riportare la situazione alla calma.

Nonostante il forte clima di tensione, al momento non risulterebbero denunce presentate alle forze dell’ordine né richieste di assistenza medica da parte delle protagoniste della vicenda.

Sull’episodio è intervenuto il sindaco di Boscoreale, Pasquale Di Lauro, che ha espresso una dura condanna per quanto accaduto.

“Si tratta di un episodio grave e inaccettabile – ha dichiarato il primo cittadino –. La scuola deve restare un luogo sicuro, sereno e autorevole. Chi educa i nostri figli merita rispetto e sostegno, mai violenza”.

Il sindaco ha inoltre sottolineato come aggredire un’insegnante significhi colpire i valori dell’educazione, del rispetto e della convivenza civile, ribadendo la solidarietà dell’amministrazione comunale e della comunità scolastica al personale coinvolto.