Lite per la viabilità a Pollena, colpito con caschi e bottiglie

l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 22 in piazza Amodio

Intervento dei carabinieri a Ospedale del Mare per un uomo di 42 anni, rimasto ferito in seguito a un’aggressione avvenuta nella serata di sabato. L’uomo, originario di Cercola, ha riportato una ferita lacero-contusa alla testa ed è attualmente ricoverato sotto osservazione. Secondo una prima ricostruzione dei militari della Tenenza locale, l’episodio si sarebbe verificato intorno alle 22 in piazza Amodio, nel territorio di Pollena Trocchia. Il 42enne sarebbe stato aggredito da due persone che lo avrebbero colpito utilizzando un casco e una bottiglia.

Le indagini hanno già portato all’identificazione di uno dei presunti aggressori: si tratta di un 38enne, anche lui di Cercola, già noto alle forze dell’ordine, che è stato denunciato. Sono invece in corso ulteriori accertamenti per risalire al secondo individuo coinvolto nell’azione.

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è quella di una lite per motivi di viabilità degenerata in violenza, ma non si escludono altre piste. I carabinieri stanno lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dei fatti e le responsabilità dei soggetti coinvolti.