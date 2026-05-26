Lavori di potenziamento: tante modifiche e stop ai treni nel Sud

Le conseguenze si estendono inevitabilmente anche ai collegamenti a lunga percorrenza

In vista dei lavori per il potenziamento della linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari AV/AC, nei prossimi mesi sono previste importanti modifiche alla circolazione ferroviaria su diverse tratte strategiche della Campania e del Mezzogiorno, con impatti significativi sia sulla lunga percorrenza sia sul trasporto regionale. Le principali interruzioni riguarderanno la linea Napoli–Caserta (via Cancello), dove dal 1° al 30 giugno 2026 la circolazione sarà sospesa tra Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei e Cancello. Ulteriori stop sono previsti dal 10 al 30 giugno sulla tratta Caserta–Benevento e, nella fase finale dei lavori, dal 27 al 30 giugno anche sulle linee Caserta–Salerno e Cancello–Caserta.

Le conseguenze si estendono inevitabilmente anche ai collegamenti a lunga percorrenza, in particolare ai treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma–Lecce, che subiranno limitazioni e deviazioni con attestamento a Caserta, oltre a modifiche alla programmazione su Intercity e Intercity Notte tra Roma, Napoli, Bari, Taranto e Lecce. Previsti anche collegamenti sostitutivi su gomma per garantire la continuità del servizio nei tratti interrotti.

Per il trasporto regionale, Trenitalia prevede cancellazioni e deviazioni su più linee: dalla Napoli–Caserta via Cancello alla Napoli–Benevento, fino ai collegamenti verso Salerno e Cassino. In diversi casi saranno attivati bus sostitutivi tra Napoli, Caserta, Benevento, Salerno e altre località interessate dalle interruzioni.

Un’attenzione particolare riguarda le soluzioni alternative organizzate per gli abbonati Alta Velocità e Carnet Smart, con collegamenti combinati treno+bus tra Benevento e Caserta e accesso gratuito ai servizi sostitutivi sulle tratte interessate.

Il completamento dei lavori e il graduale ripristino della circolazione sono previsti tra il 4 e il 6 luglio 2026, quando la nuova infrastruttura entrerà progressivamente in funzione. In questa fase verranno attivate anche nuove fermate lungo le tratte interessate, tra cui quelle di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino sulla Caserta–Benevento e le nuove stazioni di Napoli Afragola e Acerra sulla Napoli–Cancello, mentre alcune fermate intermedie saranno attivate successivamente.

Resta infine l’avvertenza che, durante il periodo dei lavori, l’utilizzo dei bus sostitutivi potrà comportare tempi di percorrenza più lunghi e una riduzione della capacità complessiva dei posti disponibili, oltre ad alcune limitazioni su bagagli, biciclette e animali domestici non da assistenza.