Inseguiti dalla polizia investono due ragazze

I due occupanti del veicolo sono stati arrestati dagli agenti

A Ostia, nel quadrante sud della Capitale, due ragazze sono rimaste ferite dopo essere state investite da un’auto che stava tentando di sottrarsi a un controllo della polizia. Le giovani sono state immediatamente soccorse e trasferite in ospedale per le cure del caso; al momento non risultano, secondo le prime informazioni, in pericolo di vita. L’episodio si è verificato nella mattinata, durante un servizio di controllo del territorio predisposto in occasione del passaggio del Giro d’Italia nell’ultima tappa romana. Una pattuglia della polizia ha intimato l’alt a un’auto con a bordo due ragazzi, ma il conducente non si sarebbe fermato, dando così origine a un inseguimento. La fuga è proseguita per alcune strade del quartiere fino a quando il veicolo è stato intercettato e bloccato nei pressi di via Capo Sperone, dopo un impatto che avrebbe coinvolto anche un’auto di servizio della polizia.

Nel corso della concitata fase finale dell’inseguimento, l’auto in fuga avrebbe travolto le due giovani, che si trovavano nella zona. I due occupanti del veicolo sono stati arrestati dagli agenti. Secondo quanto emerso nelle prime verifiche, all’interno dell’auto sarebbero stati rinvenuti anche strumenti atti allo scasso, elemento ora al vaglio degli investigatori per chiarire eventuali ulteriori responsabilità. Sono in corso accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e le testimonianze dei presenti.