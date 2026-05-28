Incidente in moto, Gaetano muore dopo 5 giorni d'agonia

L'amico che era alla guida della motocicletta ha invece riportato ferite meno serie ed è stato medicato

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Gaetano Esposito, il giovane di 27 anni rimasto gravemente ferito in un incidente motociclistico avvenuto nei giorni scorsi ad Afragola. Dopo una lunga battaglia in ospedale, il ragazzo è morto nel reparto di rianimazione del Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli, dove era ricoverato in condizioni disperate. L'incidente risale alla serata del 22 maggio. Il 27enne viaggiava su una moto insieme a un amico lungo una delle strade principali della città quando, per motivi ancora al vaglio degli investigatori, il conducente avrebbe perso il controllo del veicolo. La caduta è stata particolarmente violenta e ad avere la peggio è stato proprio Esposito, che ha riportato lesioni gravissime.

Dopo l'allarme lanciato ai soccorsi, sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che, valutata la situazione, hanno disposto il trasferimento immediato del giovane nel principale ospedale napoletano. Fin dal ricovero le sue condizioni sono apparse molto critiche e i medici hanno tentato in ogni modo di salvargli la vita.

L'amico che era alla guida della motocicletta ha invece riportato ferite meno serie ed è stato medicato presso l’ospedale Santa Maria delle Grazie.

La Procura e le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto e comprendere le cause che hanno portato alla perdita di controllo del mezzo. Nel frattempo, ad Afragola, la notizia del decesso del 27enne ha suscitato commozione e dolore tra amici, parenti e conoscenti, che nelle ultime settimane avevano sperato in un miglioramento delle sue condizioni.